В Туркменистане новое село назвали именем коня президента

- Туркменистан, общество
- 10:33, 26 декабря 2019
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- Обновлено: 10:58, 26 декабря 2019
CA-NEWS (TM) - По поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, глава Балканского велаята Я.Гылыджов принял участие в торжествах по случаю открытия нового современного села Rowaç (Ровач, Процветание), построенного в этрапе Сердар.
В торжествах приняли участие руководители администрации региона, депутаты Меджлиса, представители общественных организаций, многочисленные местные жители, старейшины и молодёжь, сообщает ТДХ.
Всего в новом селе возведены 268 трёх- и четырёхкомнатных комфортабельных домов. Созданы все условия для проживания, в том числе террасы, просторные уютные комнаты, обустроенные кухни, а также гаражи и необходимые инженерно-технические коммуникации.
Как сообщает издание "Хроники Туркменистана", в январе президенту подарили рожденного в первый день 2019 года жеребенка, который был назван Ровач. Бердымухамедов посвятил ему стихи, на которые в преддверии отмечаемого 27 апреля Дня ахалтекинца записал песню с внуком Керимгулы. Во время августовского осмотра парка судов в «Авазе», глава государства облюбовал одну яхту, которую также назвал «Ровач».