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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии во Франции купил особняк с виноградников в Европе за счет присвоенных консульских и визовых сбор, - СМИ

CA-NEWS (MNG) -  После задержания на границе Германии двух монгольских дипломатов с наркотиками, антикоррупционное управление Монголии принялось проводить ряд проверок в отношении других дипломатов.

Они выявили, что один из дипломатов купил особняк с виноградником в Европе за счет присвоенных консульских и визовых сборов. Деньги он хранил на оффшорных счетах, с помощью которого антикоруппционное управление вышло на дипломата.

В свою очередь, монгольские журналисты выяснили имя и должность данного высокопоставленного дипломата. По сообщениям СМИ, им оказался посол Монголии в Париже А.Баттор.

Он является выпускником МГИМО, прежде занимал должность министра образования и вице-министра обороны.

Антикоррупционное управление наложило запрет на выезд Баттора из Монголии, когда он прибыл на совещание послов, передает Mongolnow.

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