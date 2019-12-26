Президент Таджикистана выступает с посланием к парламенту

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 26 декабря, выступает с традиционным ежегодным посланием к парламенту республики.

Совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата парламента) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) началось в столичном дворце «Кохи Сомон» в 10 часов.

В послании главы государства парламенту страны будут подведены итоги уходящего года и определены приоритеты на 2020 год.

В своем Послании к Маджлиси Оли Эмомали Рахмон определит основные направления внутренней и внешней политики страны на предстоящие периоды и поставит задачи по развитию внешней политики и обеспечению развития сфер экономики, промышленности, энергетики, дорог, транспорта, безопасности и обороны, защиты прав и порядка, здравоохранения, культуры, науки и образования, социальной защиты населения, молодежи, спорта и туризма, передает Ховар.

В работе девятого совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва примут участие члены Маджлиси милли, депутаты Маджлиси намояндагон, члены Правительства Республики Таджикистан, ответственные работники Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, руководители и представители министерств и ведомств страны, представители международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане.