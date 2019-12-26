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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане началась акция «Дорога памяти» к празднованию 75-й годовщины Победы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане началась акция "Дорога памяти", ее проводят в честь предстоящего юбилея Победы. Среди приглашенных — российские дипломаты и военные атташе.

В Бухаре и Кагане участники церемоний возложили венки к местам захоронений советских воинов. Российской делегации передали горсть земли с могил погибших солдат. После капсулу поместят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил в Москве

В годы Великой Отечественной войны в Узбекистан были эвакуированы сотни предприятий из прифронтовых городов, а также полтора миллиона жителей из оккупированных территорий.

На полях сражений погибли свыше 400 тысяч бойцов из Узбекистана. Это каждый третий из тех, кто ушел на фронт, передает телеканал "Россия 24".

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