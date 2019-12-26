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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 5 января проведут повторные выборы в парламент

CA-NEWS (UZ) -  5 января 2020 года в Узбекистане в 25 избирательных округах состоится повторное голосование на парламентских выборах, заявил 25 декабря заместитель главы ЦИК республики Махмуд Истамов на заседании Центризбиркома Узбекистана.

«Рассмотрев оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об определении результатов выборов по округу, выявили ряд арифметических ошибок при подсчете. Повторное голосование состоится 5 января», — сообщил Истамов.

В этих 25 округах ни один из кандидатов не набрал в первом туре выборов необходимое количество голосов для избрания. Кандидаты, набравшие простое большинство голосов, победят на втором туре выборов в парламент.

Напомним, первый тур выборов в парламент Узбекистана прошел 22 декабря. На 150 мест в нижней палате парламента претендовали 750 кандидатов от пяти политических партий.

В выборах принимали участие все зарегистрированные партии: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

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