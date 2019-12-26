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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство иностранных дел Узбекистана запустило официальный Telegram-канал

CA-NEWS (UZ) -  Министерство иностранных дел Узбекистана открыло свой канал в мессенджере Telegram.

24 декабря МИД открыл два официальных канала - на узбекском и русском языках.

Присоединиться к каналам МИДа можно по ссылкам https://t.me/uzbekmfa и https://t.me/uzbekmid.

Как сообщается, пока каналы работают в тестовом режиме. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации МИД просит подписчиков присылать советы и рекомендации по эффективной работе в мессенджере.

Напомним, что МИД Узбекистана имеет также страницы в соцсети Facebook и YouTube.

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