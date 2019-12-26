Высокоскоростной «Афросиаб» совершит дополнительные рейсы в праздники

CA-NEWS (UZ) - АО «Узбекистон темир йуллари» 30 и 31 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года организует дополнительные рейсы высокоскоростного поезда «Афросиаб» №764/763 сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, в УзЖД напомнили, что льготные билеты можно покупать только в железнодорожных кассах, а оформить электронные проездные документы со скидкой невозможно.