В Таджикистане объявлен очередной тендер в рамках проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане объявлен тендер на поставки и монтаж высоковольтной линии электропередач переменного тока 500 кВ «Рогун-Сангтуда» в рамках проекта CASA-1000.

Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана проводит предварительную квалификацию подрядчиков и фирм для реализации указанного проекта с объемом работ, включая разработку, проектирование, производство, испытание, поставку, монтаж, испытание и ввод в эксплуатацию, передает Avesta.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ переменного тока от подстанции Рогун 500 кВ до высоковольтной подстанции постоянного тока конверторной станции Сангтуда составляет 118 км.

Указанные работы будут финансироваться за счет кредита Исламского банка развития. Предварительная квалификация будет проводиться в соответствии с процедурами, указанными в руководстве Исламского банка развития.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта CASA-1000 предусмотрено строительство ЛЭП 500 кВ Датка-Худжанд, которая соединит энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана. Также планируется возвести высоковольтную ЛЭП от Таджикистана через Афганистан к пакистанскому Пешавару. Кроме того, на всей протяженности ЛЭП планируется установка конвертерных подстанций.

Энергетики отмечают, что больше времени в проекте займет реализация лота Конверторных подстанций, предусматривающего производство, доставку и установку оборудования. Работа с конверторными подстанциями сама по себе очень сложная.

Реализация проекта позволит Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в объеме 1300 МВт в год. Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в летний период в Пакистан и Афганистан.

Также, данный проект способствует разработке механизмов торговли электроэнергией и

созданию Регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM).

Общая стоимость проекта CASA-1000 составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

Планируется, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.