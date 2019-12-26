РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генерал Арман Джалмуханбетов стал советником главы МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Арман Джалмуханбетов назначен советником министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Арман Джалмуханбетов - заслуженный работник МВД. Родился 8 июня 1961 года в Темиртау Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Трудовой стаж:

· Милиционер отдела внутренних дел № 223 УВД Карагандинской области (1979);

· Оперуполномоченный ОБХСС отдела внутренних дел Ауэзовского райисполкома, Оперуполномоченный БХСС Управления внутренних дел Алматинского горисполкома, Заместитель начальника отделения межрайонного отдела по борьбе с финансово- хозяйственными преступлениями по Московскому району Главного управления внутренних дел г. Алматы, Начальник отделения БЭП отдела внутренних дел Калининского района Главного Управления внутренних дел г. Алматы (1984-1994);

· Начальник отдела ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Акмолинской области (1994-1995);

· Начальник отдела управления ГУБОПиК, ГУРОПК ГСК Республики Казахстан по Акмолинской области (1995-1997);

· Заместитель начальника Целинного Управления внутренних дел на транспорте по кадровой и воспитательной работе, Первый заместитель начальника Целинного Управления внутренних дел на транспорте (1997-2000);

· Начальник Главного Управления внутренних дел г. Астаны (12.2000-02.2002);

· Заместитель начальника Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.2002-12.2003);

· Начальник Центра по координации борьбы с особо опасными преступлениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан (12.2003-01.2006);

· Начальник Центрального Департамента внутренних дел на транспорте (05.2006-10.2007);

· Начальник Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (10.2007-09.2009);

· Начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (12.2009-08.2012);

· Начальник департамента внутренних дел Атырауской области (17.08.2012-08.2016)

· Зачислен в кадровый резерв Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 08.2016).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Золото подорожало в Казахстане на 9,2%
  • Житель Таджикистана, которого десятки трудовых мигрантов обвиняют в продаже фальшивых авиабилетов, опроверг все обвинения
  • На востоке Туркменистана старикам для получения пенсии нужно лично подтверждить, что они живы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×