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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Не создавайте государство в государстве, - президент Таджикистана обратился к Нацбанку

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту обратился к руководству Национального банка страны, призвав не создавать отдельное государство внутри государства, передает Avesta.

Рахмон указал на серьёзные проблемы в банковской системе республики.

«Цель должна быть развитие национальной экономики, а не только защита банковских интересов. Необходимо увеличить финансирование всех отраслей, особенно производственного сектора. Необходимо снизить процентные ставки банковских кредитов», – отметил президент.

Глава государства отметил недостатки в сфере экспорта таджикских товаров. По словам президента, не проводится достаточная работа по информированию зарубежных партнеров о производимой в стране продукции.

«У нас практически нет химической промышленности. Поэтому необходимо развернуть работы по информированию (рекламированию) путем создания интернет-сайтов при производственных предприятиях. Также важно указать название и страну производителя на производимых товарах», – подчеркнул он.

Президент также поручил соответствующим профильным государственным организациям разработать и предложить Программу развития экспорта на период 2021-2025 годы.

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