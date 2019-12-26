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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вероятность обрушения собора Парижской Богоматери составляет 50%, - настоятель собора

CA-NEWS (CA) -  Вероятность обрушения собора Парижской Богоматери составляет 50%. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, сообщает AP. Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов, оставшихся в здании.

В среду к собору подвезли башенный кран. По данным французской газеты Le Parisien, с его помощью планируется извлечь из помещений собора возведённые ещё до пожара технические сооружения. Также отмечалось, что убрать оставшиеся леса, необходимые реставраторам, без нанесения урона зданию, сложно.

Ранее в этом году Министерство культуры Франции заявило, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца 2020 года. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом предполагает, что реставрация будет завершена к 2024 году. Однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.

В 2019 году в соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия, со времен Французской революции, не проводилась рождественская служба.

Помимо хрупкости конструкций, нахождение в соборе опасно также из-за оставшейся там после пожара токсичной свинцовой пыли. Власти работают над её устранением и оценкой связанных с этим рисков для здоровья.

15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведённых над крышей собора в связи с реставрацией. В результате обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери строился около 200 лет, работы начались в середине 12-го века. Покрытый свинцом шпиль, упавший во время пожара, был достроен в середине ХIX века архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком.

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