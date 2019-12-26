В Казахстане опровергли сообщения о взыскании $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Стати

CA-NEWS (KZ) - Минюст Казахстана опроверг сообщения о взыскании $540 млн в пользу молдавского бизнесмена.

Опубликованная на днях в СМИ информация о том, что суд Бельгии присудил взыскать с Казахстана сумму в $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Анатола Стати, является ложной. Об этом 25 декабря сообщило Министерство юстиции Казахстана, добавив, что Стати за время всех судебных разбирательств с республикой не получил от Казахстана ни одного тенге.

По данным Минюста, судебный процесс, где будут рассматривать вопрос взыскания, находится в компетенции Апелляционного суда Бельгии. Данный суд 3 декабря 2019 года постановил включить в дело новые доказательства, свидетельствующие о мошенничестве Стати, в связи с чем отложил слушания до декабря 2020 года.

Ранее Министерство юстиции республики заявляло, что Стати отказался от судебных разбирательств с Казахстаном в Англии и в Нью-Йорке, поскольку в судах этих стран узнали о мошенничестве молдавского бизнесмена.

Ведомство утверждает, что выяснило новые подробности правонарушений бизнесмена: Анатол Стати и его сторонники не только искажали факты во время судебных разбирательств, но и подкупали государственных чиновников по всему миру, в том числе и в Казахстане. Соответствующую информацию Минюст недавно направил судебным властям Швеции в связи с новым иском о признании арбитражного решения недействительным.

Эксперты отмечают, что дело Стати использовалось и используется США в качестве средства давления на Казахстан в целях получения необходимых экономических и политических уступок.