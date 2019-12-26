РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане опровергли сообщения о взыскании $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Стати
Предыстория: В Бельгии суд признал претензии к Казахстану на сумму $540 млн

CA-NEWS (KZ) -  Минюст Казахстана опроверг сообщения о взыскании $540 млн в пользу молдавского бизнесмена.

Опубликованная на днях в СМИ информация о том, что суд Бельгии присудил взыскать с Казахстана сумму в $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Анатола Стати, является ложной. Об этом 25 декабря сообщило Министерство юстиции Казахстана, добавив, что Стати за время всех судебных разбирательств с республикой не получил от Казахстана ни одного тенге.

По данным Минюста, судебный процесс, где будут рассматривать вопрос взыскания, находится в компетенции Апелляционного суда Бельгии. Данный суд 3 декабря 2019 года постановил включить в дело новые доказательства, свидетельствующие о мошенничестве Стати, в связи с чем отложил слушания до декабря 2020 года.

Ранее Министерство юстиции республики заявляло, что Стати отказался от судебных разбирательств с Казахстаном в Англии и в Нью-Йорке, поскольку в судах этих стран узнали о мошенничестве молдавского бизнесмена.

Ведомство утверждает, что выяснило новые подробности правонарушений бизнесмена: Анатол Стати и его сторонники не только искажали факты во время судебных разбирательств, но и подкупали государственных чиновников по всему миру, в том числе и в Казахстане. Соответствующую информацию Минюст недавно направил судебным властям Швеции в связи с новым иском о признании арбитражного решения недействительным.

Эксперты отмечают, что дело Стати использовалось и используется США в качестве средства давления на Казахстан в целях получения необходимых экономических и политических уступок.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы прошли протесты населения с требованием освободить арестованных за мирные акции (видео)
  • Россия планирует передать Таджикистану ракетную систему С-300
  • Двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×