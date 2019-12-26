Туркменские таможенники вымогают взятки за экспорт овощей в Россию, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 13:15, 26 декабря 2019
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CA-NEWS (TM) - На пути помидоров из Туркменистана в Россию встает не только Россельхознадзор, который уничтожает испорченные вредителями овощи, но и туркменская таможня. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".
С каждого фургона-рефрижератора туркменские таможенники, дежурящие на пропускном пункте Фарап — автодорожный, требуют по $150. В противном случае транспорт держат на стоянке, пока овощи (помидоры и огурцы) не испортятся, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
6 декабря четыре фуры, груженные томатами, выращенными в Ахальском и Марыйском велаятах, были задержаны на КПП на три дня. Заплатив в итоге требуемую сумму, водителям удалось доставить товар в Москву в срок. Иначе доставщикам грозит штраф за срыв сроков доставки груза в размере 9% провозной платы за каждые сутки задержки.
Водитель из Мары, занимающийся доставкой овощной продукции в Россию, рассказал, что все расходы в пути, включая взятки и штрафы, платят водители.
— Таковы условия заказчика. По этой причине иногда домой привозим лишь четверть оговоренного заработка, — отметил мужчина.
По словам очевидцев, на данном КПП по несколько дней также простаивают порожние узбекские и таджикские фуры, следующие из Афганистана.