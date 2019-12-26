Мы строили мечети, не прося помощи государства, теперь пришло время строить школы, - президент Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту страны рассказал о необходимости развития и усовершенствования системы образования, передает Avesta.



«Ни одно государство в мире не может развиваться без хорошей системы образования. Будущее любой страны зависит от образования народа», – подчеркнул президент.

Эмомали Рахмон наряду с другими предметами, подчеркнул необходимость изучения точных наук и природоведения.

В этой связи глава государства предложил объявить 2020-2040 год 20 лет развития и обучения точных наук и природоведения.

«Судя по вашим аплодисментам это мое предложение вам понравилось, но наступило время, когда нужно переходить от слов к делу», – заявил президент

«За последние годы в стране методом хашара построили более 5 тыс. мечетей, для кого, для старшего поколения, помощь у государства никто не просил, строили сами, теперь пришло время подумать о подрастающем поколении, строить школы, медицинские центры, и к этому должны подключиться все», – заключил Эмомали Рахмон.