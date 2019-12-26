В Канаде погиб студент из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Канаде водитель сбил троих студентов на тротуаре, в результате двое из них погибли, один доставлен в больницу, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным издания, погибли два студента, один которых казахстанец, второй — гражданин Китая. Еще один молодой человек был доставлен в больницу с травмами. Пострадавший является родным братом погибшего китайского студента.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил информацию о гибели казахстанского студента в ДТП в Канаде.

«По информации полиции города Торонто, вечером 22 декабря 2019 года в районе Скарборо города Торонто водитель не справился с управлением и совершил наезд на трех студентов, которые шли по тротуару», — сообщил Смадияров.

«Два студента погибли, один находится в тяжелом состоянии. Один из погибших студентов, по информации полиции, является гражданином Казахстана, студентом Колледжа Сентенниал. Вопрос на контроле. Консульство на связи с родственниками погибшего и местной полицией», — сообщил официальный представитель МИД РК.

Как заявила в понедельник вице-президент Centennial College доктор Мэрилин Хери, администрация учебного заведения готова оказать всю возможную поддержку семьям погибших студентов.

По данным Globalnews.ca, погибшему казахстанскому студенту было 19 лет.