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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон поручил обеспечивать рост экономики Таджикистана на уровне 7-8%

CA-NEWS (MNG) -  Президент в своем ежегодном послании к парламенту поручил правительству в течение семи ближайших лет обеспечить рост национальной экономики на уровне 7-8%.

Также правительству поручено обеспечить прогнозный рост ВВП на уровне 7% в сумме 87 млрд. сомони в 2020 году. Также обеспечить доходную часть госбюджета в размере 26 млрд сомони в следующем году.

По словам президента, рост ВВП на текущий год составил 7,5% за счет роста промышленности – 13,4%, сельского хозяйства – 7,1% торговли – 8,1% и платных услуг – 1,6%.

«За последние семь лет размер ВВП республики с 45,6 млрд. сомони 2013 года вырос до 78 млрд. сомони в 2019 году. Также в два раза увеличился размер доходной части госбюджета. В частности, размер дохода госбюджета в 2013 году составлял 12 млрд. сомони и этот показатель в текущем году достиг 23 млрд. сомони», – отметил президент.

Как отметил президент, доходы населения в указанный период увеличились в два раза.

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