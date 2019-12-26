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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года. Об этом в интервью «РИА Новости» 26 декабря сообщил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

«Есть приглашение Владимира Владимировича Путина, там все собираются, я думаю, он (Мирзиеев. — Ред.) тоже поедет 9 мая. Приглашение есть, конечно, он принял это приглашение», — сказал Нематов.

На уточняющий вопрос агентства, приедет ли лидер Узбекистана в Москву, представитель МИДа добавил, что Мирзиеев «девятого мая будет».

По словам Нематова, в самом Узбекистане праздник будет также широко отмечаться, в том числе и с участием президента страны.

«Благодаря президенту полностью изменилось отношение Узбекистана к итогам ВОВ. Если раньше памятники переносили куда не надо… Сейчас очень большая подготовительная работа идет к празднованию 75-летия ВОВ. Три года уже мы празднуем 9 Мая в очень большом масштабе. Мы строим парк Победы огромный, здесь, в центре [Ташкента]», — заявил он.

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