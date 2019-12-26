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  26 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зарплаты, пенсии и стипендии в Таджикистане повысятся с сентября 2020 года

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 26 декабря, заявил, что с сентября 2020 года повысятся пенсии, зарплаты и стипендии, передает Азия-Плюс.

«С 1 сентября 2020 года заработная плата всех работников бюджетной сферы страны увеличится на 15%, заработные платы сотрудников правоохранительных органов - на 10%», - сказал глава государства в своем послании к парламенту.

Эмомали Рахмон предложил давать социальную пенсию с целью поддержки уязвимым группам, пенсионерам-инвалидам в возрасте до 18 лет и другим группам, которые не работают и нуждаются в уходе.

«Предлагаю предоставлять социальные пенсии в соответствии с законом о пенсионном обеспечении граждан Таджикистана. С 1 сентября 2020 года размер их пенсии увеличить на 50 процентов», - отметил президент.

По словам президента, размер пенсии, основываясь на их базовый размер, и стипендий студентов страны с сентября следующего года будут повышены на 15%.

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